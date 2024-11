Un passante ha segnalato la presenza di un uomo privo di vita a Parabiago, indagini in corso.

La scoperta del corpo

Questa mattina, poco prima delle 8, un passante ha fatto una scoperta inquietante a Parabiago: un uomo è stato trovato riverso a terra ai piedi di una panchina in piazza Vittoria, un luogo frequentato da molti cittadini. La scena ha immediatamente allertato il testimone, che ha contattato le autorità competenti per segnalare la situazione. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Intervento delle autorità

La Polizia Locale di Parabiago, che ha una stazione a pochi passi dalla piazza, è intervenuta prontamente sul posto. Gli agenti hanno avviato le prime indagini per comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Anche il personale del 118 è giunto sul luogo, ma ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo, la cui identità è ancora sconosciuta. La comunità è scossa da questa notizia, e molti si chiedono cosa possa essere accaduto.

Indagini in corso

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto che venga effettuata un’autopsia sul corpo dell’uomo per chiarire le cause del decesso. Le indagini sono in corso e la Polizia sta raccogliendo testimonianze e informazioni utili per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima. La comunità di Parabiago è in attesa di risposte, mentre gli inquirenti lavorano per fare luce su questo misterioso caso. È fondamentale che vengano rispettati i tempi della giustizia e che si faccia chiarezza su quanto accaduto.