Domenica mattina, 16 persone sono state ricoverate dopo un'intossicazione da fumi tossici in un'azienda.

Un’emergenza sanitaria a Telgate

Domenica mattina, un grave episodio di intossicazione di massa ha colpito un’azienda situata a Telgate, in provincia di Bergamo. Intorno alle 9, i dipendenti del polo logistico Notino hanno iniziato a manifestare sintomi di intossicazione, portando a un intervento immediato dei servizi di emergenza. In totale, 16 persone sono state trasportate in ospedale, mentre altre 36 sono state valutate sul posto.

Cause dell’intossicazione

Le indagini preliminari hanno rivelato che l’intossicazione è stata causata dai fumi tossici emanati dai liquami presenti nei campi adiacenti all’azienda. Questi gas, probabilmente rilasciati a causa di un malfunzionamento o di una gestione inadeguata, hanno rapidamente contaminato l’aria, mettendo a rischio la salute dei lavoratori. Fortunatamente, le condizioni dei ricoverati non sono risultate gravi, e sono stati trasportati in diverse strutture sanitarie della zona, tra cui l’ospedale di Seriate e il Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Intervento dei soccorsi

La risposta all’emergenza è stata rapida e coordinata. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’automedica, un’auto infermieristica, sette ambulanze e quattro furgoni per il trasporto dei pazienti. Inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’area e per gestire la situazione. Gli operatori sanitari hanno lavorato instancabilmente per valutare e trattare i pazienti, mentre i tecnici dell’Ats hanno avviato le indagini per comprendere le cause esatte dell’accaduto e prevenire futuri incidenti.

Le conseguenze e le misure preventive

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di monitorare costantemente le condizioni ambientali, soprattutto in aree industriali e agricole. Le autorità locali stanno già valutando l’implementazione di misure preventive per evitare che simili situazioni possano ripetersi in futuro. È fondamentale che le aziende adottino protocolli di sicurezza rigorosi e che vengano effettuati controlli regolari per garantire la salute dei lavoratori e della comunità circostante.