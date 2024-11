Un ragazzo albanese di 21 anni è stato ferito all'alba di sabato a Milano. Indagini in corso.

Il fatto di cronaca

Sabato mattina, poco prima delle 5.30, Milano è stata teatro di un’aggressione violenta in via Ugo Betti, nella zona di Bonola. Un giovane di 21 anni, di origine albanese, è stato colpito da fendenti all’addome, riportando ferite gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione, che ha preso una piega drammatica.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’aggressione, il giovane è stato soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118. Trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, le sue condizioni sono state giudicate delicate. Nonostante le ferite profonde, il ragazzo sembrava cosciente al momento dell’arrivo in ospedale. Tuttavia, i medici hanno confermato che la situazione era seria, ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti delle volanti, sono attivamente impegnati nelle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, sembra che non ci siano stati furti, il che fa supporre che l’aggressione possa essere stata il risultato di un litigio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire i momenti precedenti all’attacco e identificare eventuali responsabili.