Un intervento coordinato in diverse province italiane per contrastare la criminalità giovanile.

Un’operazione su vasta scala

Giovedì mattina, più di 800 poliziotti sono stati mobilitati in una maxi operazione contro la criminalità giovanile in diverse province italiane. Coordinati dal servizio centrale operativo, gli agenti hanno operato in città come Milano, Ancona, Bologna e Napoli, tra le altre. L’intervento ha portato all’arresto di 18 persone, tra cui un minorenne, e alla denuncia di 20 individui, di cui 3 minorenni. Le forze dell’ordine hanno identificato un totale di 844 persone, evidenziando la gravità della situazione.

Sequestri e scoperte significative

Durante l’operazione, gli agenti hanno effettuato controlli su 130 veicoli e perquisizioni, scoprendo un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati 250 grammi di cocaina, 1.600 grammi di derivati della cannabis, e 12 grammi di eroina. Inoltre, sono stati rinvenuti bilancini di precisione, armi e probabili refurtive, tra cui collane d’oro e telefoni. Questi ritrovamenti suggeriscono un’attività di spaccio ben organizzata, con un totale di 4.000 euro in contanti sequestrati.

Un fenomeno in crescita

Il report del Servizio analisi criminali ha rivelato un aumento significativo dei minori denunciati o arrestati nel 2023, con un totale di 2.450 segnalazioni. Questo numero è il più alto dal 2019 e segna un incremento rispetto al 2022. In particolare, si è registrato un aumento del 10,5% per le rapine e un incremento del 48,55% per i reati di lesioni dolose. Le statistiche indicano anche un preoccupante aumento delle estorsioni, sebbene il numero totale rimanga relativamente basso. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di gang giovanili che operano in diverse aree della città, contribuendo a un clima di insicurezza crescente.