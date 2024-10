La Protezione civile avverte: attese forti piogge e interventi dei vigili del fuoco

Un temporale in arrivo su Milano

Martedì 8 ottobre, Milano si prepara a un forte temporale. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature e un aumento dell’umidità, con piogge intense attese nel pomeriggio. La Protezione civile ha già emesso un avviso di allerta, invitando i cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali. È fondamentale essere informati e preparati per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.

Interventi dei vigili del fuoco

In risposta all’allerta, i vigili del fuoco sono stati attivi nel pomeriggio di lunedì, intervenendo lungo il fiume Lambro, in via Folli. Qui, hanno rimosso tronchi d’albero e detriti che ostacolavano il normale deflusso delle acque. Questi interventi sono cruciali per prevenire allagamenti e garantire la sicurezza dei cittadini. La tempestività delle operazioni di pulizia è essenziale, soprattutto in vista delle forti piogge previste.

Consigli per la popolazione

In caso di temporali, è importante seguire alcune semplici regole per garantire la propria sicurezza. Innanzitutto, è consigliabile evitare di uscire di casa durante le fasi più intense della tempesta. Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto pubblici e prestare attenzione a eventuali avvisi di chiusura delle strade. Inoltre, è utile tenere a disposizione una torcia e un kit di emergenza, in caso di interruzioni di corrente. La prevenzione è la chiave per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.