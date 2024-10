Maksim torna a casa dopo il suo soggiorno in ospedale: “Provare dolore è difficile, ma è lui che mi offre conforto.”

Maksim è finalmente tornato a casa dall’ospedale, portando un’immensa felicità per sua madre e i suoi fratelli, che hanno vissuto giorni carichi di ansia. All’esterno della sua abitazione, i suoi amici, insieme a una ventina di coetanei, l’hanno accolto con affetto, brandendo un grande striscione che recita “Bentornato Maksim”. Tra loro c’erano anche alcuni residenti della via XXV Aprile che hanno voluto mostrargli il loro supporto dopo la sua lunga degenza all’ospedale Niguarda. “Sono così contenta che sia di nuovo a casa – afferma la madre, Olga –. Ha combattuto tra la vita e la morte per alcuni giorni, ma finalmente è al sicuro. Il proiettile l’ha colpito al collo, causando fratture alla spalla e ad altre ossa, rendendo difficile la circolazione nel braccio e nella mano. È molto debole e prova dolore, e dovrà sottoporsi a vari controlli, ma la cosa principale è che non è più in pericolo”. Anche i suoi amici e i vicini si sono recati da lui per fargli visita e offrirgli un abbraccio. La sera tra il 5 e 6, una lite è scoppiata tra la madre e il suo compagno. Il figlio 15enne di lei ha cercato aiuto dal fratello, che si trovava fuori per festeggiare il compimento dei 18 anni. I ragazzi hanno tentato di proteggere la madre, ma il compagno ha minacciato di usare una pistola. I due giovani sono fuggiti nel cortile, ma l’uomo li ha inseguiti, sparando a Maksim e successivamente colpendolo alla testa. “Adesso mio figlio è a letto, cerca di riposare, ma fa fatica a mantenere l’equilibrio; ha giramenti di testa e dolori alla spalla e non riesce a muovere né il braccio né la mano. Ricorda tutto quello che è successo e continua a dirmi che non desidera più vivere in questa casa,” ha concluso la madre.

Attualmente sto cercando una via d’uscita. Sono contenta che suo fratello e sua sorella stiano offrendo il loro sostegno e dimostrando tanto amore. Tuttavia, sento un po’ di timore. Il proiettile è ancora intrappolato nel suo corpo. I medici avvertono che rimuoverlo potrebbe essere estremamente rischioso, poiché si trova vicino al polmone. Vederlo in queste condizioni mi provoca una grande angoscia e temo per ciò che riserva il futuro, che Maksim non torni più come prima. Eppure, lui trova il modo di rassicurarmi, dicendomi che tutto andrà per il meglio. È sorprendente come sia lui a confortarmi, a incoraggiarmi. Prima dell’incidente, il ragazzo stava facendo un periodo di prova presso un’azienda come elettricista e il venerdì aveva ricevuto la notizia positiva per il contratto. “Il mio compagno non apprezzava questa situazione; desiderava che fossimo solo noi e la nostra bimba. Non andavano sempre d’accordo con i miei due figli, ma non avremmo mai immaginato potesse accadere qualcosa di così grave. Riponevo fiducia in lui”, conclude Olga.