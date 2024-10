Un ladro si rifugia nel bagno della Rinascente per gustarsi la crema di tartufo sottratta

Furto e arresto alla Rinascente di Milano: due episodi in 24 ore svelano la lotta contro i ladri

Una curiosa vicenda ha avuto luogo lunedì pomeriggio alla Rinascente di Milano, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato per furto aggravato. Il cittadino somalo è entrato nel grande magazzino, situato in via Santa Radegonda, intorno alle 18:45, iniziando a esplorare i vari negozi.

Dopo un po’, ha deciso di rifugiarsi nel bagno, dove ha consumato un vasetto di crema di tartufo precedentemente rubato. Nel momento in cui ha tentato di lasciare la struttura, è stato notato dai vigilanti e fermato. Durante il controllo, è stata trovata una quantità di abbigliamento e due pezzi di Grana Padano, per un valore complessivo di 1.300 euro. La polizia ha confermato che l’uomo è stato catturato proprio mentre tentava di scappare con la refurtiva.

Solo un giorno prima, un’altra ladra era stata fermata alla stessa Rinascente: una donna di 40 anni di nazionalità cinese, sorpresa nel tentativo di rubare cioccolatini e profumi per un valore di 600 euro. Questa ultima aveva tentato di eludere i controlli utilizzando una borsa schermata, ma il suo piano è miseramente fallito a causa della vigilanza attenta del personale di sicurezza.