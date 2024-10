Le abilità legate al digitale nell’ambito scolastico

È fondamentale sviluppare le competenze digitali fin dalle scuole superiori, offrendo agli studenti l’opportunità di acquisire familiarità con gli strumenti digitali in preparazione per l’università o il mercato del lavoro. Questa è l’essenza del Premio Nazionale per l’Innovazione Digitale 2024-2025, istituito da Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology, affiliata a Confindustria. Giunto alla sua quinta edizione e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare sia gli studenti che i docenti sull’uso responsabile delle nuove tecnologie, migliorare le competenze digitali e contribuire alla formazione di una generazione capace di affrontare le sfide future in un contesto di crescita inclusiva e sostenibile. Questa edizione si integra nelle attività del Gruppo di Lavoro “Skills per la crescita di impresa” di Anitec-Assinform, focalizzato sull’acquisizione di competenze innovative e sull’incentivare la sinergia tra scuole, aziende e istituzioni. I progetti presentati dovranno essere realizzati in collaborazione con almeno un’impresa del settore tecnologico e potranno affrontare varie tematiche, come la disabilità, la sicurezza online e l’economia dei dati. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 30 novembre 2024.

I lavori, che devono essere inviati entro il 18 aprile 2025, saranno esaminati da una giuria composta da esperti del settore e da membri del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Saranno considerati fattori come la pertinenza alle tematiche indicate, l’innovazione, il livello di cooperazione con le imprese e la creatività delle metodologie utilizzate.