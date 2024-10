Un incidente ha creato gravi problemi di traffico sulla tangenziale Est di Milano, provocando una coda di cinque chilometri

Incidente sulla tangenziale Est di Milano: traffico bloccato per 5 km a causa di un ribaltamento auto

Oggi, lunedì 14 ottobre, un incidente è avvenuto poco prima delle 13, poco dopo l’uscita di Cascina Gobba, bloccando il traffico in direzione Sud. Una donna di 58 anni ha riportato ferite leggere ed è stata trasportata al pronto soccorso con un codice verde.

L’evento è accaduto in un momento critico, tra Cascina Gobba e l’uscita di Segrate-Lambrate, come segnalato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). La Polstrada sta indagando sull’accaduto, ma i primi dati indicano che un’auto si è ribaltata, senza coinvolgere altri veicoli.

Operazioni di soccorso e rilievi

Un’ambulanza è arrivata sul posto in codice giallo, ma per fortuna nulla di grave è stato riportato; la 58enne ha subito un trauma cranico e lievi escoriazioni alle mani. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, alcune carreggiate sono state chiuse, causando un ingorgo di circa cinque chilometri in direzione Sud, mentre l’altra corsia ha continuato a scorrere regolarmente.