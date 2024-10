Il sindaco Emanuele Antonelli nominato consigliere nazionale per Anci Lombardia: un nuovo impegno per la crescita delle comunità locali

Il sindaco Emanuele Antonelli è stato designato consigliere nazionale per Anci Lombardia a conclusione della XIX Assemblea Congressuale regionale, in preparazione al congresso nazionale.

Antonelli ha dichiarato: “È un privilegio entrare a far parte di un’associazione che tutela i Comuni di fronte alle istituzioni e che manifesta un’attenzione continua alle sfide quotidiane affrontate dagli Enti, offrendo un supporto autorevole nel processo di sviluppo e crescita delle nostre comunità locali. Questo riconoscimento rappresenta oltre a un onore, anche una notevole responsabilità. Intendo contribuire all’evoluzione della “casa comune” degli amministratori lombardi, mettendo a frutto la mia esperienza e le competenze acquisite in questi anni alla guida della sesta città della Lombardia. Sono pronto a portare avanti questo impegno anche in Anci, con spirito di servizio e una visione più ampia.”

Infine, ha espresso gratitudine nei confronti del coordinatore regionale di FdI Carlo Maccari, dell’onorevole Fabio Raimondo, del coordinatore provinciale di FdI Andrea Pellicini e dell’assessore regionale Francesca Caruso per il supporto ricevuto nella sua candidatura.