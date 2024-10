Milano si prepara per la Deejay Ten 2024: una corsa non competitiva nel cuore della città con Radio Deejay e i suoi speaker

Milano, 13 ottobre 2024 – Con abbigliamento sportivo, maglietta e sneakers, Milano si prepara ad accogliere la tappa conclusiva della Deejay Ten 2024. Dopo le fasi di Torino, Bari, Viareggio e Treviso, questa corsa non competitiva fa tappa nel capoluogo lombardo, seguendo la tradizione. Sarà una mattinata all’insegna del divertimento e dello sport, con la partecipazione di Radio Deejay e dei suoi noti speaker, tra cui Linus, Matteo Curti, Trio Medusa, Diego Passoni, La Vale, Vic e Gianluca Gazzoli. Di seguito, tutti i dettagli.

Il percorso

Dopo vent’anni dalla sua prima edizione, la Deejay Ten torna a Milano, ripercorrendo i tracciati storici. Sono disponibili due distanze: 10 e 5 chilometri, con la prima riservata a partecipanti over 16 e la seconda aperta a tutti. I colori per la tappa milanese 2024 saranno il giallo fluorescente per il percorso di 10 km e il rosa per quello di 5 km.

5 CHILOMETRI

La partenza avverrà in via Achille, presso piazzale Angelo Moratti. Dopo il segnale di inizio e il passaggio davanti allo Stadio Giuseppe Meazza, i partecipanti si dirigeranno verso piazzale dello Sport e poi imboccheranno viale Federico Caprilli, caratterizzato da murales colorati. Dopo aver passato l’Ippodromo di San Siro, si girerà verso piazzale Segesta. Il tragitto prosegue attraverso via Simone Stratico, quindi in direzione di via Harar, ritornando nei pressi dello Stadio Giuseppe Meazza. Da qui, i corridori riprenderanno il cammino in via Federico Tesio per tornare al punto di partenza, dove taglieranno il traguardo in via Achille (parcheggio A, B, C dello Stadio San Siro).

10 CHILOMETRI

La corsa partirà da via Achille, nel piazzale Angelo Moratti. Dopo aver attraversato il punto di partenza e lasciato dietro di sé lo Stadio Giuseppe Meazza, i partecipanti si dirigeranno verso piazzale dello Sport, dove imboccheranno viale Federico Caprilli, decorato con una serie di murales vivaci. Costeggiando l’Ippodromo di San Siro, ci si volgerà verso piazzale Segesta. Da qui, il tragitto continuerà attraverso via Simone Stratico in direzione di via Harar e proseguirà fino a via Cascina Bellaria, a un passo dal parco Aldo Aniasi, conosciuto anche come Parco di Trenno. Dopo una svolta in via Lampugnano, i corridori intraprenderanno il percorso di ritorno, passando per via Eugenio Montale, via Ippodromo e via Pinerolo, fino a raggiungere il traguardo in via Achille (parcheggio A, B, C dello Stadio San Siro).

Gli orari

La partenza è fissata per le 9 da via Achille, piazzale Angelo Moratti, e i partecipanti percorreranno insieme una parte del tragitto prima di dividersi in base alla gara prescelta.

Deejay Village

Per l’occasione, il Deejay Village è stato creato nel parcheggio bus dello Stadio San Siro, vicino alla fermata della linea M5 (Lilla, fermata San Siro Stadio). Qui è possibile ricevere informazioni e ritirare pettorali e maglie, questa mattina, dalle 7.00 alle 8.30. Si avrà anche l’opportunità di incontrare i talenti della radio, prepararsi alla corsa con un riscaldamento musicale offerto dal palco centrale e partecipare alle varie attività organizzate presso gli stand degli sponsor.

Le strade chiuse

Per permettere il regolare svolgimento della corsa, diverse strade verranno chiuse al traffico veicolare dalle 9 fino alle 13 circa.

Percorso di 5 chilometri:

Partenza da via Achille / piazzale Angelo Moratti, si passa per il piazzale dello Sport e si raggiunge viale Caprilli (km 1). Proseguendo si attraversa via Gignese e via Gavirate (km 2), passando per piazzale Segesta e via Stratico. A questo punto si arriva a via Palatino (km 3), seguita da via dei Rospigliosi, piazza Axum, via Dessiè e via Harar (km 4). Infine, si ritorna su via Tesio e si conclude il percorso in via Achille (arrivo al Parcheggio A, B, C dello Stadio San Siro).

Percorso di 10 chilometri:

Da via Achille / piazzale Angelo Moratti inizia il tragitto, toccando il piazzale dello Sport e arrivando a viale Caprilli (km 1). Si continua su via Gignese e via Gavirate (km 2), per poi passare per piazzale Segesta e via Stratico. Raggiungiamo via Palatino (km 3), seguita da via dei Rospigliosi, piazza Axum, via Dessiè e via Harar (km 4). Da qui, si prosegue su via Novara, via Cascina Bellaria (km 5 e 6), via Gorlini, fino a via Lampugnano (km 7), proseguendo su via Montale (km 8) e poi via Ippodromo. Si va su via Pinerolo (km 9) per tornare su via Harar, via Tesio e concludere in via Achille (arrivo al Parcheggio A, B, C dello Stadio San Siro).