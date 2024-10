Incidente tra un autobus e uno scooter: un giovane di 20 anni ha perso la vita

Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 20 anni perde la vita

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo sabato sera nel centro di Milano. Un giovane, identificato come Alberto R., ha perso la vita dopo essersi scontrato con un autobus mentre stava guidando il suo scooter. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Marco De Marchi e via Fatebenefratelli.

I soccorsi sono stati prontamente allertati, con l’invio di due ambulanze e un’auto medica. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda, dove, sfortunatamente, è deceduto poco dopo l’arrivo. Anche un uomo di 49 anni ha riportato ferite lievi e, in codice verde, è stato trasferito all’ospedale Fatebenefratelli.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli agenti di polizia locale. Dalla prima ricostruzione degli eventi, sembra che l’autobus stesse arrivando da via De Marchi e stesse per svoltare a sinistra verso piazza Cavour. In quel frangente, lo scooter stava arrivando da via dei Giardini, dirigendosi verso via Montebello, e i due mezzi si sono scontrati.