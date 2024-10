Un uomo è in condizioni critiche dopo aver colliso con un furgone mentre era in sella alla sua motocicletta

Incidente stradale a Corsico: motociclista in gravi condizioni

Un grave sinistro si è verificato venerdì pomeriggio lungo la Vigevanese, nei pressi di Corsico, nel Milanese. Un uomo di 55 anni, originario di Monza, ha subito ferite gravissime dopo aver impattato frontalmente con un furgone.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17: secondo le prime ricostruzioni, il motociclista ha perso il controllo del suo mezzo, invadendo la corsia opposta e collidendo con il veicolo commerciale. Intervenuti immediatamente, i soccorsi arrivati con un’ambulanza e un elicottero del 118 hanno trasportato l’uomo all’ospedale Humanitas in condizioni critiche. Al momento dell’arrivo dei medici, il motociclista era in arresto cardiaco. Sono in corso le indagini da parte della polizia locale per chiarire la dinamica della tragedia; non si esclude che l’uomo possa aver accusato un malore prima dell’incidente.

A seguito dell’incidente, il traffico sulla Vigevanese ha subito pesanti rallentamenti, aggravati da un altro sinistro avvenuto nel vicino comune di Trezzano, dove un’auto e una moto sono stati coinvolti. In questo secondo incidente, una donna di 37 anni ha subito ferite ed è stata portata in ospedale in condizioni di codice giallo.