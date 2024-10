Ha barbaramente assassinato il suo compagno di cella con un bastone, ora si richiede un processo urgente

Domenico Massari, accusato dell’omicidio del suo compagno di cella, Antonio Magrini, avvenuto il 19 aprile nel penitenziario di Opera, ha richiesto un processo con rito immediato. Massari, già condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua ex moglie, è stato oggetto di una proposta da parte della pubblica ministero Rosaria Stagnaro. Il giudice per le indagini preliminari, Luca Milani, ha ricevuto l’ordinanza che comporta l’accusa di omicidio volontario con aggravanti legate a motivi futili e a torture. Ora si attende la data di inizio del dibattimento.

La vittima, Magrini, è stata strangolata con lacci delle scarpe e una cintura da accappatoio, per poi venire colpita con violenza alla gola e, infine, con un bastone. Durante le indagini, Massari ha confermato che il suo risentimento verso Magrini, incarcerato per reati di droga, era dovuto a conflitti riguardanti l’uso della televisione e la pulizia della loro cella.

In precedenza, Massari aveva ucciso l’ex moglie, Deborah Ballesio, il 13 luglio 2019, sparandole sei volte mentre questi cantava al karaoke a Savona. Tre persone, tra cui una bambina, furono ferite nell’episodio. Dopo la fuga, si era consegnato alle autorità il giorno seguente presso il carcere di Sanremo.