La difesa della Pizzochera: “Aggressioni indecenti”

“Solidarietà all’assessore Roberta Pizzochera” è quanto afferma Davide Coccetti, presidente del consiglio comunale per la lista Di Stefano Sindaco, la formazione civica del sindaco. Questa dichiarazione arriva in risposta alla richiesta di dimissioni per l’assessore ai Servizi sociali e all’educazione, formalizzata giovedì durante una conferenza stampa dalla totalità della minoranza. “Negli ultimi giorni, l’assessore Pizzochera ha subito attacchi strumentali e diffamatori da alcuni esponenti dell’opposizione. Questi attacchi sono il risultato della paura di chi non ha nulla da proporre per il nostro comune. La realtà è che l’assessore è un faro di dedizione, passione e professionalità. Ha lavorato incessantemente per il miglioramento della nostra città, affiancata da una maggioranza coesa e pronta a impegnarsi per il bene collettivo”, sostiene Coccetti. “Il suo impegno e la sua passione non saranno offuscati da polemiche inutili e distorsioni della verità, alimentate da un’opposizione di sinistra sempre più radicale”. Anche il vicesindaco Alessandra Aiosa si unisce al coro di sostegno: “Nel suo operato, l’assessore Pizzochera ha sempre cercato di restituire dignità a uomini e donne, lottando per garantire un percorso che porti all’indipendenza, piuttosto che limitarsi a offrire assistenza. In situazioni di difficoltà, nessuno è stato lasciato solo, spesso anche contribuendo personalmente. Esprimo il mio disappunto e la mia vergogna per le accuse ricevute. Spero nella verità”.