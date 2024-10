Durante un acceso confronto, un uomo ha sparato al figlio della sua partner. Si è scoperto che l’arma utilizzata era stata rubata a Sassuolo nel 2013

Durante una discussione, un uomo di origine albanese ha ferito gravemente il figlio della sua compagna, un ragazzo di 19 anni. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2024 e il giovane è ora ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda. Si è scoperto che l’arma utilizzata, una pistola Beretta calibro 84, era stata rubata nel 2013 a Sassuolo.

Secondo le notizie fornite da Prima Milano Ovest, i carabinieri della Compagnia di Rho hanno sequestrato l’arma e 40 munizioni dello stesso tipo. Da una prima ricostruzione, sembra che la lite tra il ragazzo e il compagno della madre, di nazionalità ucraina, sia degenerata intorno alle 3.40 di notte, presso il numero 41 di via XXV Aprile. Nel corso della disputa, l’uomo ha tirato fuori la pistola e ha esploso un solo colpo, colpendo il giovane che è crollato a terra. Il 19enne è stato trasportato in ospedale con urgenza in codice rosso e ha subito un intervento chirurgico.

Dopo che alcuni residenti hanno dato l’allerta, sono intervenuti prontamente gli operatori della Sos Novate, insieme al personale medico e paramedico dell’autoambulanza inviata dall’ospedale Sacco. Inoltre, due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Rho sono giunte sul luogo. Il giovane è stato immediatamente trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove ha subito un’operazione urgente. Al momento, le condizioni del ragazzo sono critiche e sta combattendo per la sua vita. I carabinieri stanno interrogando i testimoni presenti per ricostruire la sequenza degli eventi.