Dramma a Milano: scoperto il corpo di un uomo all’esterno di un albergo

Tragedia a Milano: scoperto il corpo senza vita di un uomo davanti a un albergo

Un episodio drammatico si è verificato venerdì mattina in un hotel situato in via Ludovico di Breme, nella zona di Certosa. Un uomo di 52 anni, di nazionalità statunitense, è stato rinvenuto senza vita. L’allerta è scattata poco prima delle 8, quando il suo corpo è stato trovato in strada, all’ingresso dell’albergo, dopo essere caduto dall’alto.

Nonostante l’intervento tempestivo di un’ambulanza e di un’auto medica del 118, i tentativi di soccorso sono stati vani: l’uomo, che soggiornava nella struttura, era già deceduto. Le prime indagini delle forze dell’ordine suggeriscono la possibilità di un suicidio.

Pare che il 52enne avesse lasciato alcune lettere manoscritte nella sua stanza, contenenti le sue ultime volontà. Secondo i primi accertamenti, nella notte l’uomo potrebbe essere uscito dalla sua camera, avere utilizzato le scale esterne dell’hotel e lì avrebbe compiuto l’atto fatale. In seguito, il corpo è caduto in strada.