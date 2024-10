Rendicontazione della polizia municipale. Aumento delle operazioni nelle strade con un incremento delle attività e delle statistiche

Dal 2023 al 2024, le operazioni delle forze dell’ordine sono aumentate considerevolmente, comprendendo interventi sia diurni che notturni, pattugliamenti, controlli su strada e operazioni antidroga, in cui è stato impiegato anche un unità cinofila. Non è mancato il monitoraggio delle abitazioni nei quartieri popolari. L’assessore alla Sicurezza, Luca Nisco, ha sottolineato come la nostra società in continua evoluzione richieda un adattamento veloce ed efficace delle misure per assicurare la sicurezza dei cittadini. “Abbiamo non solo incrementato il numero totale delle operazioni sul territorio, ma anche rafforzato e ampliato le attività già esistenti”.

I dati presentati dal comando di via Volontari del Sangue mostrano tutti segni positivi. Gli interventi notturni sono saliti da 2.408 a 3.347, mentre i controlli effettuati nei pattuglioni serali sono passati da 1.148 a 1.368. L’ispezione dei veicoli ha visto un aumento da 1.037 a 1.268. Per quanto riguarda i pattugliamenti straordinari diurni, nel 2024 se ne sono registrati dodici, accompagnati da cinque operazioni ad alto impatto e 141 controlli di vicinato. Da gennaio a oggi, sono stati effettuati 51 sequestri amministrativi. Anche i daspo hanno conosciuto un incremento, passando da 98 nel 2023 a 106 quest’anno.

Gli abusi legati alle discariche non autorizzate sono aumentati: i trasgressori rilevati, anche grazie alle nuove telecamere, sono saliti da 24 a 33. Gli arresti sono raddoppiati, passando da 4 a 8, mentre le denunce a piede libero sono aumentate da 134 a 154, includendo 18 per spaccio, 9 per furto e 10 per occupazione abusiva.

Sono stati confiscati 2,3 chilogrammi di hashish e 190 grammi di cocaina. “La protezione dei cittadini è una priorità assoluta, come attestano questi risultati. Questi dati evidenziano l’ottimo operato di tutte le forze del comando di via Volontari del Sangue, che desidero ringraziare per l’impegno costante nel loro lavoro quotidiano,” ha evidenziato il sindaco Roberto Di Stefano. Il confronto con i dati del 2023 mostra un aumento in tutti i settori di sorveglianza e intervento sul campo. Il messaggio è limpido: non accettiamo comportamenti scorretti e chi vive di espedienti. La salvaguardia delle leggi e delle regole è fondamentale per la società. Senza questo, si rischia di lasciare il campo libero all’anarchia.