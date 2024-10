A pranzo con i venti cuochi dei leader nazionali

Chef provenienti da ogni angolo del globo si riuniranno a Segrate. Questa sera, la Cascina Ovi si trasformerà nella capitale mondiale della gastronomia, accogliendo la cena esperienziale nell’ambito dell’Annual Meeting del Club Chefs des Chefs. Oltre a Fabrizio Boca, chef personale del presidente Sergio Mattarella, parteciperanno 19 chef esecutivi che rappresentano vari paesi, tra cui India, Francia, Svezia, Canada, Estonia, Stati Uniti e Thailandia. Questo evento si inserisce in un tournée più ampia del Club degli chef in Italia e offre l’opportunità di esplorare un ristorante che fusiona la tradizione culinaria sarda con un’atmosfera contemporanea e internazionale. “Sono profondamente riconoscente per questa iniziativa, che considero fondamentale – ha sottolineato il Presidente Mattarella durante la presentazione del tour al Quirinale. – Il lavoro degli chef è cruciale per rafforzare le relazioni, in modo reale e concreto, e li ringrazio sinceramente per il loro impegno. Ogni interazione e incontro amplia le prospettive”.