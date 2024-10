Colpi di scena durante un festeggiamento per un fidanzamento: la situazione prende una brutta piega

Festa di fidanzamento con colpi in aria: un giovane nei guai

Un ragazzo di 20 anni, residente a Vigevano, si è trovato nei guai dopo aver voluto festeggiare il suo fidanzamento in modo poco ortodosso. La polizia locale di Corsico lo ha denunciato dopo averlo trovato in possesso di una pistola a salve, usata poco prima per scaricare alcuni colpi in aria.

L’incidente è stato segnalato da alcuni abitanti di via Copernico, che, disturbati dai forti rumori, hanno contattato le autorità. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno scoperto che un gruppo di persone stava celebrando un fidanzamento in un appartamento e che alcuni di loro erano scesi nel cortile per sparare.

Le forze dell’ordine hanno identificato i partecipanti alla festa e rintracciato il giovane, che aveva gettato la pistola da un balcone e abbandonato le cartucce nei pressi di una scuola materna. Inizialmente, il ragazzo ha negato le accuse, ma successivamente, dopo un confronto con la polizia, ha riconosciuto le sue azioni, spiegando di aver sparato “per festeggiare”. Il 20enne è stato portato al comando e denunciato per possesso di armi. L’assessore Stefano Salcuni ha elogiato l’intervento tempestivo della polizia locale, che ha permesso di identificare il colpevole in tempi brevi.