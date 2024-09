L’elenco delle questioni da discutere durante la riunione del Consiglio Comunale

Oggi alle 16.30, a Palazzo Marino, si svolgerà la riunione del Consiglio Comunale. L’incontro inizierà con le Domande a risposta immediata per la prima ora. Successivamente, verranno trattati gli ordini del giorno relativi alla delibera già approvata sugli “emolumenti e le diarie dei membri degli Organi del Municipio”. Seguirà la Ratifica del Statuto della Commissione Paesistica di Milano, delle norme sulla Videosorveglianza nel territorio comunale e di una risoluzione di debito extra-budget (solo se approvata dalle rispettive Commissioni di Consiglio competenti). In seguito, il Calendario delle attività prevede l'”Adozione del Modificato parziale al Piano dei Servizi e al Codice delle Regole del Piano di Amministrazione Territoriale corrente (PGT), con l’obiettivo di stabilire la normativa urbanistica per l’area in Via Pozzuoli”, una legge di debito extra-budget e gli ordini del giorno correlati al DUP e alla Variazione di Bilancio. Sarà possibile assistere alla riunione in streaming sia sulla WebTvRadio del Municipio che sulla pagina YouTube dedicata.