Un giovane va a cercare la sua ex in una pizzeria e fa fuoco tre volte con la sua pistola

Un giovane di 21 anni ha causato scompiglio sparando tre volte in aria dopo essere stato allontanato da una pizzeria, dove cercava di confrontarsi con la sua ex fidanzata. Questo è avvenuto giovedì sera, attorno alle 21.30, a Rozzano, in provincia di Milano. Dopo l’incidente, il giovane pregiudicato, residente nello stesso comune, è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato dai carabinieri.

L’episodio si è svolto il 26 settembre in una pizzeria situata in via Berlinguer. Il giovane, che insisteva nell’inseguire la ragazza da una settimana nonostante la conclusione della loro relazione un mese fa, si è presentato nel locale per tentare un dialogo. Dopo una serie di minacce e urli, è stato allontanato dal ristorante. Fuori dal locale, ha sparato in aria tre volte con una pistola che aveva con sé, confermando la sua pericolosità. Attualmente il giovane è detenuto presso il carcere di San Vittore.