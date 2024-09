La Paullese riapre parzialmente il suo tunnel: più presto del previsto

Mediglia (Milano) – A seguito di alcune polemiche, la galleria della Paullese che si trova a Mediglia, già chiusa dal 5 settembre per lavori di restauro sulle pompe idrauliche, è stata parzialmente riaperta in anticipo. A partire dalle 16:00 del giorno precedente, il tunnel di Vigliano, per il quale era prevista un’interruzione del traffico fino al 2 ottobre in entrambe le direzioni, è stato riaperto in direzione Milano. Per quanto riguarda il percorso verso Crema, una delle due corsie sarà disponibile dal tardo pomeriggio del 30 settembre, mentre l’altra rimarrà chiusa al traffico fino al 7 ottobre per completare i lavori, conforme alle decisioni e agli annunci della Città Metropolitana di Milano, responsabile della coordinazione dei lavori nella galleria.

Daniela Caputo, consigliera della Città Metropolitana incaricata delle infrastrutture, ha espresso i suoi ringraziamenti al direttore, ai tecnici e ai lavoratori che, lavorando ininterrottamente e in collaborazione con i comuni interessati, hanno reso possibile l’apertura parziale anticipata rispetto a quanto indicato nell’ordinanza dei giorni precedenti. Caputo ha espresso la sua solidarietà ai pendolari e ai cittadini che hanno subito inconvenienti dovuti alla chiusura, ribadendo l’impegno dell’ente a lavorare con rapidità per garantire la piena percorribilità della galleria.

La riapertura del tunnel è stata apprezzata sia dai viaggiatori che dagli abitanti del luogo, che per sottolineare i problemi causati dai lavori protratti hanno anche avviato una petizione, raccolto centinaia di firme. “C’è del movimento”, affermano gli organizzatori del documento. L’invito rimane comunque aperto per il sindaco metropolitano Giuseppe Sala, a recarsi nella regione per aggiornare i cittadini sui problemi riguardanti la Paullese”.

In aggiunta alla manutenzione del sottopassaggio di Vigliano, un altro argomento di discussione è il cantiere per l’espansione delle corsie tra Settala e Paullo. Questo progetto è in svolgimento da diversi anni; fino ad ora solo una parte della zona interessata dal rinnovamento è stata riaperta al traffico. L’incontro richiesto con il sindaco Sala è anche per discutere di questo, ovvero “fare un bilancio su tutti i lavori di espansione in corso sulla Paullese, in particolare nelle zone attorno al chilometro 10, dove i cantieri hanno avanzato molto lentamente”. La questione della Paullese resta quindi pertinente, soprattutto perché la ex- SS415 è una delle principali vie del Sud-Est Milanese, percorsa ogni giorno da un traffico intenso in entrambe le direzioni.