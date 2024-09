Le università hanno proceduto con l’assunzione di tredici persone

L’Università Milano-Bicocca è alla ricerca di nuove risorse, sia per ruoli entry-level che per posizioni più esperte, tutti con contratti a tempo indeterminato. Al momento, vi sono 13 opportunità lavorative disponibili, che possono essere visionate nella sezione apposita del sito dell’università. Nello specifico, ci sono dieci posti destinati a diplomati con familiarità nelle manovre amministrative correlate all’acquisto di beni e servizi e alla rendicontazione dei fondi ricevuti da enti sia pubblici che privati, oltre alla gestione del patrimonio mobiliare. Bicocca offre anche una posizione per un professionista IT, il quale si occuperà di tutti gli aspetti tecnici della ricerca del dipartimento, compresi quelli legati all’hardware, alla virtualizzazione, alla sicurezza e all’archiviazione cloud. Per architetti e ingegneri, sono presenti due posti di alto profilo per la gestione e la coordinazione di progetti edilizi, compresi quelli manutentivi, nei ruoli di responsabile di progetto e direttore dei lavori, all’interno del team infrastrutture e approvvigionamenti. Per candidarsi, è necessario esaminare i concorsi attualmente aperti e presentare una domanda online entro il 10 ottobre. Le risorse selezionate saranno collocate nelle varie divisioni e dipartimenti dell’università.

Oltre a proporre un pacchetto salariale costituito dal compenso fondamentale e accessorio, Milano-Bicocca offre ai suoi dipendenti un programma di formazione lavorativa sia generale che specifica. Fornisce anche un’ampia gamma di iniziative e servizi di welfare pensati per facilitare l’equilibrio tra lavoro, vita personale e studio, come il lavoro da casa, orari di lavoro flessibili e permessi pagati. Inoltre, supporta la genitorialità attraverso servizi di asilo nido e scuola materna, oltre a un servizio di consulenza psicologica. L’istituto promuove inoltre la salute, la mobilità sostenibile e le iniziative culturali e sportive per i propri dipendenti e studenti.