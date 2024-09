“Sono stata obbligata a modificare il mio percorso”

La condizione all’indirizzo di Via Francesco Sforza ha subito un peggioramento critico. Inoltre, alcuni guidatori mi identificano e con il mio avvicinamento, ricevo solitamente offese… Qui, è rischioso guidare una bicicletta sulla strada, quindi devio su Via San Barnaba e procedo contro il senso di marcia per un tratto. Marta Castronuovo, la ciclista che in passato ha denunciato l’interferenza alla pista ciclabile di Via Sforza: file di veicoli ancor prima delle 7.15, in attesa dell’apertura del parcheggio del Policlinico. È plausibile che si mettano in movimento ben prima dell’attivazione della Zona a Traffico Limitato (alle 7.30) per garantire un parcheggio disponibile. Questo crea problemi per noi che usiamo la bicicletta. Io, che faccio pratica di yoga all’aria aperta e ho istituito “Yoga à porter”, mi muovo esclusivamente in bicicletta.