Un’ordinanza singolare di una donna che proibisce la partecipazione al suo funerale a familiari e vicini: l’annuncio pubblico invita esplicitamente a “non partecipare”

Un raro avvertimento è comparso sull’epigrafe di un annuncio funebre, invitando parenti e vicini a non partecipare al funerale. Questa singolare richiesta è stata fatta dalla famiglia di una donna scomparsa a Villasanta di 58 anni, rendendo il funerale un evento ristretto solo ad un gruppo selezionato di persone.

Il fuori comune avviso non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione. La sorella della donna defunta, che si è presa cura di lei fino agli ultimi momenti della sua vita, è stata quella a dare il “dolorosissimo annuncio”. Questo rito funebre particolare si è svolto il 10 settembre scorso.

“Ringraziamo coloro che, incontrandola, l’hanno sempre salutata e coloro che si sono sinceramente preoccupati per il suo stato di salute nell’ultimo periodo”, si legge anche nell’epigrafe. Segue poi l’avviso, chiedendo a coloro che probabilmente non erano desiderati, di non presentarsi. Il funerale si è svolto in modo intimo come esplicitamente desiderato dalla famiglia.