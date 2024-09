Un tram ha colpito un ciclista di 16 anni a Milano

Un adolescente di 16 anni che stava pedalando la sua bicicletta è stato colpito da un tram nel pomeriggio a Milano, un incidente che ha provocato momenti di panico. Nonostante le immagini dell’incidente mostrino la bicicletta sotto le rotaie del tram, fortunatamente le ferite del ragazzo non sono severe e la sua vita non è in pericolo.

Subito dopo l’incidente, sono stati chiamati i soccorsi. L’episodio è avvenuto poco prima delle 16, in viale Regina Giovanna, vicino alla chiesa di Santa Francesca Romana. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha velocemente inviato un’ambulanza e un veicolo medico, e i sanitari del 118 hanno prestato soccorso non soltanto al giovane, ma anche al conducente del tram e ai suoi passeggeri.

L’adolescente è stato poi portato in condizioni non gravi al Fatebenefratelli per le verifiche mediche standard. La polizia locale è arrivata sul luogo dell’incidente per le indagini e per ricostruire l’accaduto. Le circostanze precise dell’incidente non sono ancora chiare.