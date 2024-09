Settimana Digitale. Le prospettive future dell’Intelligenza Artificiale e le sue sfide

L’Intelligenza Artificiale (AI) sta rivoluzionando il nostro modo di interagire con l’universo che ci circonda. In ambiente urbano, l’AI si sta facendo strada come uno dei mezzi più efficaci per affrontare le sfide del presente, dalle città intelligenti alla gestione delle risorse, alla mobilità eco-sostenibile. Tuttavia, è fondamentale che l’AI non soppianti, ma valorizzi la lingua umana nel suo processo di sviluppo. Queste questioni verranno affrontate durante la Milano Digital Week 2024, un evento che riflette l’intensificarsi del dialogo tra Intelligenza Artificiale ed espressioni umane. Dal 10 al 14 ottobre, con il tema principale “Il nuovo linguaggio della città. Tra intelligenza artificiale ed espressioni umane”, la Milano Digital Week presenterà oltre 120 eventi, laboratori e dibattiti. L’evento, ora alla sua settima edizione, mira a costruire un collegamento tra aziende, autorità e cittadini, con un programma diversificato e accessibile che esplora gli aspetti chiave della digitalizzazione, dalla cittadinanza digitale all’educazione, passando per le nuove tecnologie e la cyber sicurezza. L’innovazione di quest’anno consiste nella creazione di sei filoni tematici che coprono vari settori della vita urbana e digitale: Il digitale per le imprese, Cittadinanza Digitale, Smart City, Tecnologie, Cultura e Intrattenimento, Lavoro e Formazione. L’obiettivo è indagare come la tecnologia possa essere un mezzo al servizio di individui e comunità, con un focus su una nuova forma di socialità inclusiva e partecipativa. Ancora una volta, Milano si afferma come il fulcro dell’innovazione, e la Milano Digital Week 2024 rappresenta un’occasione irrinunciabile per esaminare l’impatto dell’AI nella trasformazione urbana.