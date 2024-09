Durante la festa di compleanno in città, il suo Rolex è stato sottratto con la forza

Un modenese di 31 anni ha vissuto un brutto episodio durante la sua festa di compleanno a Milano, coincidente con la settimana della moda. Sabato notte, R.C., dopo aver ballato con degli amici in un club popolare in corso Garibaldi, è stato assalito da un gruppo di giovani identificati come di origine centrafricana. Attorno alle 4 del mattino, quando stava lasciando il locale, i giovani lo hanno sorpreso, gettandolo a terra brutalmente e rubando il suo Rolex Daytona, del valore di 35mila euro, dal suo polso sinistro. L’aggressione, ripresa in un video ed in seguito postato su vari social media, mostra il trentunenne circondato mentre aspettava un taxi a largo La Foppa, accompagnato da due donne che, per fortuna, non hanno subito ferite durante l’incidente. R.C. è stato assalito da almeno quattro individui che lo hanno afferrato e spinto a terra. Nonostante abbia cercato di resistere, era chiaramente sopraffatto dal numero. Dopo una lotta durata vari secondi, i malviventi sono riusciti a sopraffarlo, a rubargli l’orologio e a fuggire a piedi. Secondo quanto riportato, dopo l’incidente, l’ uomo ha deciso di denunciare l’accaduto una volta tornato a casa, in Emilia. Successivamente, la denuncia sarà inoltrata ai carabinieri di Milano, responsabili della zona di Moscova durante l’orario in cui è avvenuto l’assalto.