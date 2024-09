Piena forza alla sicurezza e ai monitoraggi notturni

Le patenti di guida di due individui sono state tolte a causa della guida in stato di ubriachezza, con la sorprendente presenza del responsabile regionale della sicurezza, Romano La Russa, in Senago. Continuano i controlli delle ore notturne e serali della polizia locale, finanziati dal progetto Smart (Servizio di monitoraggio delle aree a rischio) della Regione Lombardia. Il Comune di Senago, assieme a quello di Bollate, ha partecipato al progetto. Di recente, l’assessore La Russa ha fatto una visita insieme all’onorevole Grazia Di Maggio e all’assessore senaghese Francesco Quattrociocchi. “Per anni abbiamo sostenuto il progetto Smart per migliorare la sicurezza stradale, finanziando il lavoro extra degli agenti di polizia locale per condurre i controlli stradali, soprattutto durante le ore notturne e i fine settimana”, ha dichiarato l’assessore regionale. In totale, 19 conducenti sono stati sottoposti al test dell’alcol e per due di loro con un livello di alcol nel sangue superiore al limite legale, la patente di guida è stata ritirata. Sanzioni anche per guida senza cinture di sicurezza e per contravvenzione di senso unico. Il progetto regionale continuerà per tutto il mese di settembre, con vari gruppi della polizia locale, guidati dal comandante Fabio Tagliabue, impegnati fino a tarda notte.