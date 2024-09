L’allerta meteo è stata attivata a Milano a causa di un imminente e potente temporale

Milano si prepara per una tormente imminente: l’allerta meteo è scattata. L’ente di coordinamento municipale del sistema di Protezione Civile è già in azione. Un avviso riguardo un incoming maltempo è stato diffuso anche per l’area milanese. Il Centro Funzionale di monitoraggio dei pericoli naturali della Regione Lombardia ha infatti rilasciato un’allerta gialla ordinaria per temporali previsti dalle 12:00 di lunedì 23 settembre fino alla mezzanotte. Allo stesso tempo, c’è il rischio idrogeologico dalle 14:00 alle 6:00 di martedì 24 settembre.

Decalogio per reazione all’allerta meteo:

Durante le avvertenze meteo, viene raccomandato ai residenti locali di evitare le aree in prossimità dei due fiumi a rischio di allagamento e di starsene lontani dai sottopassi. Viene inoltre ricordato di non rimanere sotto o nelle immediate vicinanze degli alberi, di strutture in costruzione, dehors e tendoni. È essenziale assicurarsi che gli oggetti e i vasi sui balconi, così come tutti gli articoli che potrebbero essere spostati dalle condizioni climatiche avverse, siano al sicuro.

“È altresì fondamentale prestare attenzione agli eventi meteorologici, soprattutto durante le manifestazioni all’aperto, in modo da prevenire potenziali situazioni pericolose”, si legge in un comunicato del Palazzo Marino che invita la cittadinanza a rimanere costantemente aggiornata riguardo le condizioni meteorologiche consultando il sistema di allerta della Protezione Civile, registrandosi al link provvisto o scaricando l’app gratuita per dispositivi IOS e Android. Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile è già operativo per la supervisione e per coordinare eventuali operazioni di emergenza in città.

Gli esperti di 3bMeteo hanno fornito le previsioni meteo per Milano per lunedì 23 settembre, prevedendo un aumento progressivo della nuvolosità, con precipitazioni deboli che inizieranno nel pomeriggio e intensificano verso la sera, portando a rovesci temporaleschi. Si prevede che cadano circa 34mm di pioggia in totale. Le temperature per la giornata varieranno tra un minimo di 16°C e un massimo di 20°C, ed il punto in cui la temperatura sarà 0°C sarà a 3141 metri di altitudine. I venti saranno deboli al mattino, provenendo da Est-Nordest, e moderati al pomeriggio, con una direzione Est-Sudest.

Lunedì, un sistema depressivo in arrivo causerà un peggioramento delle condizioni climatiche, con l’aspetto di molte nubi e temporali. Nelle basse pianure occidentali, ci si può aspettare un cielo molto nuvoloso o coperto con piogge deboli che diventeranno più intense nel pomeriggio, portando temporali. Le basse pianure orientali e le zone pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche saranno molto nuvolose o coperte per tutta la giornata, con piogge e rovesci a partire dal pomeriggio. I venti saranno deboli da Est, con lo zero termico previsto intorno ai 3100 metri.