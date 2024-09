Sono state annunciate le nuove caratteristiche per la Milano Wine Week del 2024

La settima edizione della ‘Milano Wine Week 2024’ (MWW24) avrà luogo dal 5 al 13 ottobre, un evento che celebra il vino, rivolto sia ai professionisti del settore che ai wine lover. Si svolgerà in diverse sedi e quartieri della città di Milano.

Gordini ha evidenziato l’importanza di sviluppare strategie specifiche per coinvolgere una nuova generazione di entusiasti del vino, poiché il futuro dell’industria del vino dipende dall’abilità del settore ad adattarsi a questa esigenza. Ha sottolineato che le sfide da affrontare includono rispondere ai cambiamenti climatici, avvicinare le nuove generazioni di consumatori che sembrano allontanarsi dalle tradizionali forme di comunicazione dell’industria del vino. Inoltre, è indispensabile investire nella formazione del personale nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. Gordini ha concluso dicendo che lui e i suoi partner si sono concentrati su questi temi, facendoli diventare le basi sulle quali sono state costruite le principali novità dell’evento.

Il 5 settembre si darà inizio alla settimana milanese del vino nella piazza Tre Torri a CityLife, inizierà con il solito brindisi in associazione con il Consorzio dell’Asti Docg. Successivamente, sarà il turno del debutto dell’evento ‘One Wine Night’ presso l’Arco della Pace, il quale intende creare un connubio tra il racconto del vino e la musica elettronica. Per l’anno in corso è stato messo in atto un piano volto a ridurre le distanze con la Generazione Z: si parla dell’initiativa ‘Enoteca Milano Wine Week’, che si trasferirà nei Baluardi dell’Arco della Pace. Di apertura per nove giorni, ospiterà un’area di assaggio d’avanguardia e tecnologica e un piano di attività ideato per avvicinare al mondo del vino anche i consumatori meno esperti.

Dal 8 al 12 ottobre, si attiverà anche il nuovo progetto ‘Night Wine Talks’ al Marchese in via dei Bossi. A partire dalle 22.30, l’ambiente si trasformerà nel salotto di MWW24, dove ogni sera si terranno conversazioni con personaggi di spicco e ospiti, accompagnate da degustazioni di Franciacorta. Quest’anno, il numero dei sommelier dell’alta ristorazione italiana coinvolti nella ‘Guida Wine List Italia’ e nel ‘Grand Tasting’ di domenica 6 ottobre raddoppierà da 50 a 100. Questi eventi si terranno a Palazzo Bovara e a Palazzo Castiglioni. C’è anche l’anticipazione di una delegazione di trenta capi sommelier di provenienza internazionale, grazie al sostegno di Ice Agenzia.

Il 7 ottobre, il Teatro Manzoni ospiterà gli ‘MWW Awards’ per la terza volta, presentando i premi “Carta Vini Italia”, “Wine Retail” e “Best italian Wine Selection”, decisi da un panel di esperti guidato da Andrea Grignaffini. Durante questo evento, il ristorante che offre la selezione di vini spumeggianti più interessante, verrà premiato da Freccianera. L’iniziativa includerà anche un segmento dedicato alla sostenibilità, ossia “Wine in Action”, il primo programma di accelerazione realizzato per le startup vinicole più innovative, in collaborazione con LifeGate Way.

MWW 2024 ha attirato vari partner, tra cui Carrefour Italia che è il main sponsor. Numerosi sono i “Consorzi, organizzazioni e centinaia di imprese provenienti da tutta Italia, oltre a realtà extra-settoriali, istituzioni, associazioni di categoria e, soprattutto, il pubblico. I piaceri della degustazione del vino verranno amplificati attraverso un format immersivo e coinvolgente, che prevede esperienze in grado di attrarre centinaia di locali milanesi”.