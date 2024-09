Il 18 settembre, MiaNews gestirà gli eventi programmati

CALENDARIO MUNICIPALE

– ALLE ORE 11: Layla Pavone, la coordinatrice del Consiglio per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, parteciperà alla presentazione di “Threat Infosharing”, una piattaforma di intelligence sulle minacce informatiche ideata dal Cyber Think Tank Assintel. Questa sarà resa disponibile a imprese e cittadinanza grazie ad un accordo tra il Comune di Milano e Assintel. Altre partecipanti includono la presidente di Assintel, Paola Generali, e il consulente e coordinatore del Cyber Think Tank Assintel, Pierguido Iezzi.

– ALLE ORE 16: le commissioni PNRR, Rigenerazione Urbana e Mobilità si riuniranno in modalità online. All’ordine del giorno: “Progetti finanziati con risorse europee nell’area Bovisa Goccia”. Prenderanno parte alla riunione Giancarlo Tancredi, assessore all’Urbanistica; Elena Grandi, assessore all’Ambiente e Verde; Gianluca Rapaccini, dell’Osservatorio la Goccia e Stefano Zoli, del Comitato Goccia.

CALENDARIO REGIONALE

– ALLE ORE 10: Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione civile, parteciperà al convegno ‘In Lombardia la sicurezza stradale è al primo posto: formare e sensibilizzare per prevenire’, organizzato in collaborazione con Assolombarda, Aci e Inail Lombardia.

– ALLE ORE 10: gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) prenderanno parte al convegno ’10 anni di A35 Brebemi. Benefici economici, sociali e ambientali sul territorio’.

AGENDA CITTADINA

– ALLE 9: Si terrà un seminario sul tema “Sostenibilità = Opportunità: la trasformazione della mobilità”, promosso da Automobile Club Milano e il quotidiano Il Foglio. Tra i partecipanti figurano il Presidente dell’Automobile Club Milano, Geronimo La Russa; Umberto Zapelloni, responsabile del supplemento Mobilità de Il Foglio; Michele Crisci, Presidente e CEO di Volvo Italia nonché presidente di Unrae, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri; Fabio Pressi, CEO di A2A E-Mobility; Roberto Vavassori, Presidente di Anfia; Maurizia Bagnato, direttore delle vendite e dell’innovazione di Bosch; Carlotta Gallo, funzionario della Polizia Stradale; Alberto Bussetto, CEO di Generali Jenot; Andrea Gibelli, Presidente del Gruppo Ferrovie Nord Milano e di ASSTRA Associazione Trasporti; Lorenzo Pireddu, direttore generale di Uber Italia; Aldo Costa, ex ingegnere di Formula 1 per Ferrari e Mercedes e ora CTO di Dallara; Miki Biasion, due volte campione mondiale di rally e Eugenio Franzetti, responsabile sportivo di DS in Formula E.

– ALLE 11: Verrà presentata la Milano Wine Week del 2024 alla conferenza stampa.

– ALLE 19: Verrà inaugurata l’esposizione “PROSPETTIVA Archivi | La Moda italiana nella Fotografia d’Archivio”, un repertorio cronologico di foto che narrano un secolo di moda italiana, firmate dai fotografi Franco Bottino e Giovanni Gastel e offerto dall’Archivio Storico della Fondazione Fiera Milano. Interverranno Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano; Tommaso Sacchi, consigliere per la Cultura del Comune di Milano; Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8; Guido Guerzoni, professore di Museum Management all’Università Bocconi e Roberto Russo, CEO di SmartCityLife.