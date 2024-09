A Milano si è verificato un incidente tra un monopattino e uno scooter che ha lasciato tre ragazzi feriti, tra cui un 19enne in condizioni molto gravi

Un folle incidente si è verificato a Milano, coinvolgendo un monopattino e uno scooter, causando ferite a tre ragazzi, con un 19enne in condizioni critiche. Secondo le informazioni preliminari, è possibile che uno dei due veicoli abbia attraversato con il semaforo rosso. L’incidente violento è avvenuto subito dopo l’1 del mattino passato a Milano, nello specifico ai pressi della Darsena all’incrocio tra corso Italia e piazzale di Porta Lodovica. Si ritiene che, al momento dello schianto, due dei ragazzi fossero sullo scooter e il terzo sul monopattino elettrico; il semaforo era acceso, suggerendo che uno dei veicoli potrebbe aver ignorato il segnale rosso. Le ambulanze e le auto mediche del 118 si sono precipitate sul luogo dell’incidente. Il 19enne che guidava il monopattino ha subito le ferite più gravi ed è stato trasportato in stato critico al Policlinico. Gli altri due ragazzi, un 19enne e un 17enne che viaggiavano sullo scooter, sono stati portati all’ospedale San Carlo in codice giallo. La polizia locale ha condotto ulteriori indagini sul luogo dell’incidente per determinarne la dinamica esatta.