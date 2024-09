L’anno scolastico a Cassano d’Adda inizia nel pieno rispetto della sicurezza. Grazie ai finanziamenti del Pnrr, è stato interdetto l’accesso agli autoveicoli presso il “Di Vona”

L’anno scolastico appena iniziato a Cassano d’Adda (Milano) presenta una notevole novità: una restrizione al traffico automobilistico in prossimità delle scuole. Grazie a questo intervento, costruito con risorse del Pnrr, studenti di scuola media ed elementare possono entrare e uscire nella tranquillità di una zona pedonale, trasformata in punto di ritrovo prima dell’avvio delle lezioni. L’area, liberata dai veicoli, si trova di fronte all’ingresso dell’Istituto Quintino Di Vona, ed è rinatato grazie alla vittoria del comitato di genitori che hanno fatto pressioni per il miglioramento della sicurezza dei bambini che accedono alla struttura scolastica. Ora, posso dichiarare, la loro richiesta è realtà.

“Da anni vengono sollevate preoccupazioni per la sicurezza delle strutture d’accesso alla scuola”, afferma Rosetta Stavola, assessore alla scuola, “non solo da Aps Genitori, ma anche da altre rappresentanze parentali delle scuole medie. Tuttavia, grazie all’amministrazione comunale attuale e nonostante le numerose controversie suscitate dalla sua realizzazione, le richieste avanzate in precedenza sono state soddisfatte creando un’area sicura per l’ingresso e l’uscita dalla scuola in via Da Vinci”.

Il progetto che ha portato alla creazione della zona pedonale, nato trasformando un piccolo parco pubblico in un parcheggio, è stato al centro di varie discussioni. Ma una volta terminata la costruzione, molti concittadini hanno espresso il loro apprezzamento. Quest’area, con il suo attraente arredo urbano, non solo si prefigge di garantire la sicurezza a scuola, ma mira anche a diventare un luogo di socializzazione per i residenti locali.

Il nuovo anno scolastico è iniziato, con differenti accessi per la scuola elementare: ieri solo per i nuovi arrivati, mentre oggi per tutto il resto dello studentato. L’orario scolastico definitivo, ancora in attesa, momentaneamente è dalle 8.15 alle 12.15, fino al 23 settembre, quando inizierà l’orario completo dalle 8.15 alle 16.15. In questi primi giorni di lezioni, l’amministrazione municipale non si è fatta mancare gli auguri: “Dalle vacanze estive ritorniamo a riempire le aule con le voci, l’energia e la curiosità di apprendere. A voi, studenti, auguriamo un anno colmo di scoperte, nuovi obiettivi e soddisfazioni. Un caloroso augurio anche ai docenti e a tutto il personale scolastico che, con dedizione e serietà, accompagneranno gli studenti in questo nuovo viaggio educativo.”