La Polizia di Stato a Milano ha arrestato due cittadini marocchini dopo aver aggredito e rapinato un giovane

Venerdì sera 16 agosto, verso le ore 23, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un ragazzo aggredito e rapinato nei pressi della metropolitana M1 in Piazza Duomo.

Ragazzo aggredito e rapinato in metropolitana

Il giovane, mentre si trovava in compagnia di un’amica, è stato aggredito e derubato della collana in oro che in quel momento aveva al collo, da parte di tre uomini scappati poi in direzione via San Raffaele.

I poliziotti giunti sul luogo hanno tempestivamente bloccato due dei tre marocchini in via Ragazzi del ’99. Dichiaratisi inizialmente minorenni, dagli accertamenti effettuati sono risultati essere entrambi maggiorenni ed irregolari in Italia.

Inoltre, uno dei due è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino che nascondeva all’interno della tasca anteriore destra dei pantaloni.

Due giovani arrestati dopo la rapina

Entrambi i ragazzi fermati sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.