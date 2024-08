"Purtroppo all'apertura il nostro personale ha trovato il centro devastato da atti vandalici" scrivono da Milanosport

La piscina Cardellino, uno dei tre centri balneari aperti quest’estate a Milano, è stata devastata da vandali ignoti nella notte tra giovedì 8 agosto e venerdì 9 agosto.

Il raid dei vandali

A scoprire la devastazione sono stati gli addetti alla piscina quando sono arrivati sul posto questa mattina. Lo spettacolo che si è presentato ai loro occhi è stato sconcertante: sdraio scaraventate nell’acqua della vasca grande oltre a scritte sui muri.

Al momento gli autori del gesto vandalico sono ignoti.

Per questa ragione Milanosport ha dovuto aprire la piscina con un’ora di ritardo: alle 11 invece che alle 10.

La comunicazione di Milanosport

Milanosport stessa ha comunicato sui suoi social l’accaduto, con tanto di immagini allegate, annunciando anche l’apertura in ritardo. Scrivono: “Purtroppo all’apertura il nostro personale ha trovato il centro devastato da atti vandalici. Stiamo facendo il possibile per pulire, recuperare il materiale in vasca e riordinare il bordo vasca per garantire il servizio nel minor tempo possibile.”