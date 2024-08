L'assalto al bancomat delle Poste è avvenuto nella notte a Rogoredo: i malviventi in fuga

Nella notte tra mercoledì e giovedì 8 agosto sono entrati in azione i malviventi in via Monte Cengio, zona Rogoredo, a Milano. Esploso il bancomat delle Poste.

Ladri in azione a Rogoredo: bancomat delle Poste esploso

Una banda di malviventi ha assaltato il bancomat dell’ufficio postale via Monte Cengio a Rogoredo. Un forte boato in piena notte, verso le 4.07, ha svegliato l’intera popolazione, che preoccupata ha allertato i primi interventi delle forze dell’ordine.

Poco prima, verso le 3.48, è avvenuta un’altra esplosione al bancomat in via Caldera, zona Baggio. Potrebbe aver colpito la stessa banda.

I danni dopo l’esplosione

Non è ancora chiaro in che modo i malviventi abbiano innescato l’esplosione, ma i ladri non sembrano essere riusciti nel loro intento rubando il contenuto delle casseforti. Ciò che è certo è che lo scoppio ha causato danni all’ufficio postale con la postazione del bancomat completamente in frantumi. Inoltre, sono state danneggiate anche alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze.

Le indagini della Polizia dopo l’assalto al bancomat delle Poste

Sulla vicenda sta indagando la Polizia che ha effettuato sul posto i primi rilievi.

Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. A tal proposito, nelle prossime ore si procederà ad acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’ufficio postale, sperando di risalire in breve tempo ai malviventi.