L'uomo, armato di pistola, si è fatto consegnare 400 euro dalla dipendente del negozio di surgelati

Giovedì 1 agosto i poliziotti della Questura di Milano hanno arrestato un uomo, un 47enne brasiliano con precedenti, che nella giornata del 24 luglio aveva rapinato, armato di pistola, un negozio di surgelati in piazza Piola.

La rapina armato di pistola

Mercoledì 24 luglio il 47enne è entrato nel negozio di surgelati e ha estratto una pistola dalla sua borsa, minacciando il personale del locale. Quindi si è fatto consegnare dalla dipendente 200 euro contenuti nella cassa per poi intimarle di consegnare anche il fondo cassa. Seguendo la commessa in un punto diverso del negozio, il rapinatore ha quindi rubato altri 200 euro per poi scappare.

L’arresto

I poliziotti hanno acquisito i filmati del sistema di sorveglianza e, nella giornata dell’1 agosto, hanno individuato e fermato un uomo seduto fuori da un fast food in viale Rubicone. L’uomo corrispondeva al rapinatore dei filmati ed era in possesso della stessa tracolla utilizzata durante la rapina. Il 47enne è stato dunque arrestato e ora si trova nel carcere di San Vittore.