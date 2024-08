La giovane è stata trovata dai carabinieri seminuda con l'uomo sopra di lei che la immobilizzava a terra

Una ragazza di 20 anni è stata aggredita da un uomo di 30 anni nella notte tra domenica e lunedì. La giovane è stata salvata dalla tentata violenza sessuale dall’arrivo dei carabinieri.

La tentata violenza sessuale

La 20enne racconta ai carabinieri di aver conosciuto l’uomo, cittadino nigeriano, la sera stessa dell’aggressione. I due hanno passato qualche ora insieme, consumando anche stupefacenti. Sembra poi che l’uomo abbia tentato di abusare di lei all’interno di un garage, ma che lei sia riuscita a fuggire. Il 30enne però l’ha raggiunta in via Pisani, nei pressi della Stazione Centrale, aggredendola e bloccandola al suolo per violentarla.

L’intervento dei carabinieri

Proprio in quel momento sono arrivati i carabinieri che hanno trovato la ragazza, seminuda a terra, e l’uomo sopra di lei che la immobilizzava. La giovane non ha voluto essere condotta in ospedale e non ha, per il momento, sporto querela contro l’aggressore. L’uomo però è indagato a piede libero.