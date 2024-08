La delibera del Sindaco Giuseppe Sala è stata approvata: sarà attiva la ZTL nel Quadrilatero della Moda

Il sindaco Giuseppe Sala nel mese di maggio aveva annunciato l’attivazione della Zona a traffico limitato nel Quadrilatero della moda, permanente, 24 ore al giorno sette giorni su sette. La conferma è ufficiale: entrerà in vigore la nuova ZTL, da martedì l’inizio dei lavori.

La nuova ZTL nel Quadrilatero della moda

La ZTL nel Quadrilatero della Moda, che entrerà in vigore subito dopo l’estate, secondo Sala è un’innovazione importante perché toglierà il traffico privato nella parte centrale di Milano.

Questa ZTL funzionerà 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e prevederà deroghe per consentire l’ingresso alle vetture dei residenti, di chi possiede un garage e di chi deve lasciare l’auto nei parcheggi pubblici. Per tutti gli altri ingresso solo con autobus, tram, metro, taxi, a piedi o in bicicletta.

Il controllo degli ingressi nella Ztl sarà garantito mediante nove varchi elettronici, di cui cinque dedicati alla rilevazione dei veicoli in ingresso e quattro per la rilevazione dei veicoli in uscita.

Le parole del Sindaco Giuseppe Sala

“Nessuno vuole fare una guerra alle auto ma pensiamo che ce ne sono troppe, dobbiamo dare un’alternativa a chi oggi usa la macchina”.

Per il primo anno dall’entrata in vigore della ZTL, il Comune ha deciso di consentire un transito di 15 minuti per accompagnare il processo di conoscenza del provvedimento:

“Sarà consentito ai veicoli il transito alla ZTL per 15 minuti, tempo ritenuto congruo con l’attraversamento senza sosta nell’area o la sosta nei parcheggi in struttura”.

Il calendario estivo dei lavori

Il calendario estivo dei lavori prevede che il 6, 7 e 8 agosto saranno effettuate le opere civili del varco numero 6 in via Bigli angolo via Manzoni; dal 9 al 12 agosto del varco numero 7 in via Morone angolo via Manzoni; dal 13 al 14 agosto del varco numero 5 in via Montenapoleone angolo via Borgospesso.

I lavori, poi, riprenderanno a settembre: il 2 e 3 settembre saranno effettuate le opere civili del varco numero 8 in via Case Rotte angolo via Manzoni; dal 4 al 6 settembre saranno effettuate le opere civili del varco numero 9 in via Case Rotte.