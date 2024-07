Lo scippatore è stato arrestato, ma l'orologio Patek Philippe non è stato ritrovato

Un ragazzo è stato arrestato lunedì con l’accusa di aver rubato un orologio Patek Philippe a un turista tedesco in visita alla Galleria d’Arte Moderna.

Il furto del Patek Philippe

Lo scippo è avvenuto lunedì 15 luglio, alla Galleria d’Arte Moderna. Un uomo, un turista tedesco di 59 anni, si trovava in visita al museo con la sua famiglia quando è stato avvicinato alle spalle dal ladro che gli ha rubato il prezioso Patek Philippe che portava al polso, per poi fuggire.

Arrestato il ladro

Lo scippatore però è stato bloccato nella sua fuga in via Marina da una pattuglia della Mondialpol. Il ladro si è identificato come un marocchino di 17 anni, ma è risultato che in realtà è maggiorenne. Per questa ragione è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo e condotto al carcere di San Vittore.

Il Patek Philippe non è stato ritrovato. Probabilmente il ladro lo ha gettato durante la fuga per non essere catturato in possesso della refurtiva.