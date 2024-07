Un 32enne e una 22enne spacciavano cocaina sul sedile della loro auto fuori dallo stadio di San Siro

Due pusher di 32 e 22 anni sono stati arrestati mentre spacciavano cocaina fuori dallo stadio San Siro durante il concerto di Taylor Swift sabato sera.

I due pusher beccati con 11 grammi di cocaina

Il weekend a Milano è stato tutto all’insegna del doppio concerto di Taylor Swift. Questo ha portato la questura a effettuare controlli mirati per quello che riguarda spaccio e borseggi. Più di 200 persone sono state controllate e, nella sera di sabato, all’interno dell’area dello stadio di San Siro, è stata arrestata una coppia di pusher. Un 32enne e una 22enne sono stati infatti sorpresi a bordo di una Alfa Romeo intenti a vendere una dose di cocaina a un compratore italiano di 34 anni.

In possesso dei due spacciatori sono stati trovati 11 grammi di coca suddivisi in dosi.

5 arresti e 6 indagati

Non solo i due pusher, in tutto il weekend sono stati effettuati in tutto 5 arresti e 6 persone sono indagate. Nella notte tra sabato e domenica sono stati arrestati un 23enne italiano con diversi precedenti con 10 grammi di cocaina e un marocchino di 22 anni che aveva strappato una collanina d’oro a un uomo. Ancora, in via Torino, sono state invece arrestate due bulgare di 25 e 20 anni che avevano rubato un portafoglio dallo zaino di una turista.