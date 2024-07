"La sosta irregolare continua a essere una sfida" afferma l'assessore alla sicurezza

Nonostante gli interventi del Comune di Milano, come istituire zone verdi e zone rosse, la sosta selvaggia resta un problema in città, specialmente nella zona di San Siro quando al Meazza e all’ippodromo sono previsti dei concerti. Il risultato sono più di 600 multe a sera, per un totale di quasi 5mila multe in 8 sere.

“La sosta irregolare una sfida”

Scrive Marco Granelli, assessore alla sicurezza di palazzo Marino, giovedì sera sui suoi social: “Abbiamo cercato di mettere più pattuglie possibile di Polizia Locale, per gestire e far rispettare le regole. Nonostante molti stiano scegliendo il trasporto pubblico e i parcheggi, la sosta irregolare continua a essere una sfida”.

Lo stesso assessore indica i numeri stratosferici delle multe: più di 600 a concerto, quindi quasi 5mila in 8 serate.

Denunciati i parcheggiatori abusivi

Già lunedì l’assessore Granelli aveva comunicato che due parcheggiatori abusivi, che facevano sostare nelle zone verdi, erano stati denunciati. E, sempre quella sera, un uomo che non rispettava il divieto di vendere bevande in contenitori di vetro e metallo aveva ricevuto una multa di 1000 euro.