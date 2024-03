Giuseppe Sala ha annunciato il piano B per San Siro. Se Milan e Inter se ne andranno si dedicherà lo stadio ai concerti.

San Siro, Beppe Sala annuncia il piano B

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parlato del piano B per San Siro. Se non dovessero esserci più partite, lo stadio verrà dedicato alla musica e agli eventi. Le problematiche legate alla struttura dello stadio di Milan e Inter sono conosciute da anni ma negli ultimi mesi gli incontri e gli sconti riguardo il Meazza si sono intensificati. Questo perché le due squadre hanno deciso di traslocare in altri spazi per costruire nuove infrastrutture sportive.

Durante il primo appuntamento della diretta Instagram “Cose in Comune“, Beppe Sala si è dedicato al tema dello stadio San Siro, spiegando di non poter immaginare di lasciarlo abbandonato. Per questo vorrebbe metterlo a disposizione per concerti ed eventi. “San Siro ha una storia nei concerti e il business della musica dal vivo è significativo” ha dichiarato, spiegando di avere avuto contatti con operatori del settore.

San Siro: richieste modifiche della struttura

“È la prima via che proverei. Nel mondo c’è una richiesta estrema” ha spiegato Sala. Il sindaco ha spiegato che l’ipotesi di ristrutturazione del Meazza per il calcio deve “essere compatibile anche con concerti“, per questo ha chiesto anche di lavorare sull’insonorizzazione, seguendo le richieste dei residenti della zona.