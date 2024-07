Le due serate concerto di Taylor Swift, a Milano, hanno avuto un effetto traino sul turismo: il caso Airbnb

La popstar americana Taylor Swift è attesa a Milano, concerto previsto sabato 13 e domenica 14 luglio. L’arrivo della cantante in città ha fatto lievitare le richieste di prenotazioni su Airbnb: ecco cosa sta succedendo.

Boom di prenotazioni su Airbnb

L’effetto dell’arrivo di Taylor Swift, nel capoluogo lombardo, per la tappa italiana del ‘The Eras Tour’, lascia tutti senza parole e si fa sentire anche sulle prenotazioni per la notte.

Secondo gli ultimi dati diffusi da Airbnb, il ritorno della cantautrice in Italia segnerà anche l’arrivo di numerosi fan da tutto il mondo: gli Swifties.

Le prenotazioni effettuate nel 2023, e nei primi mesi del 2024, per raggiungere Milano durante il tour 2024 sono cresciute di oltre il 250% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’arrivo dei fan americani di Taylor Swift a Milano

Più di una prenotazione su quattro arriva dagli Stati Uniti: questa rilevazione dimostra che tale evento porterà a registrare un aumento dei turisti statunitensi a Milano, di quasi il 600% rispetto al luglio del 2023.

Alta richiesta anche per i treni: la prossima settimana, sarà praticamente impossibile trovare posto su un qualsiasi treno in viaggio verso Milano, a causa dell’alta domanda generata dai concerti.

I benefici con il concerto di Taylor Swift

Milano sarà travolta dalla cosiddetta “Swiftonomics”, ovvero l’influenza economica di Taylor Swift e la sua capacità di generare attività economiche con i suoi tour. I fan negli Stati Uniti hanno speso in media 1.300 dollari a spettacolo, come evidenziato da Trainline.

Dunque, i concerti potrebbero rivelarsi una miniera d’oro per la città: secondo le stime di European Cities Marketing, riportate da Milano Finanza, genereranno un indotto da 42 milioni di euro.