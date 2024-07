Decine di ultracattolici hanno partecipato ad una processione contro il Pride: perplessi turisti e passanti

A seguito della manifestazione del Pride 2024, avvenuta sabato 29 giugno a Milano, nella giornata di domenica è stata effettuata una processione di riparazione dagli ultracattolici, contro quanto accaduto nelle ore precedenti.

La processione contro il Pride

Presenti nella manifestazione alcuni templari con la tunica bianca e la croce rossa. Come in altre occasioni, avvenute in passato, i partecipanti hanno svolto una preghiera collettiva che “purifica” dai peccati commessi da altri, in questo caso, dai partecipanti della manifestazione di sabato per i diritti omosessuali.

L’iniziativa non risulta essere ufficializzata della curia milanese che, negli anni passati si era dissociata da eventi simili.

Il percorso della manifestazione

Il corteo è partito da piazza Castello, poi la processione ha raggiunto il Duomo: il gruppo di ultracattolici, con in mano un rosario, si è raccolto in cerchio e ha iniziato a pregare, contro i comportamenti messi in atto dalla comunità LGBTQIA+, ed ottenere una riparazione dell’onore divino.

Pride 2024 a Milano

Il programma di Milano Pride 2024 si è svolto, nell’ultimo sabato di giugno, con la grande sfilata per le vie della città: oltre 350mila persone hanno partecipato alla manifestazione, secondo quanto riferito da Alice Redaelli, presidente di CIG Arcigay Milano, dal palco, in conclusione dell’evento.