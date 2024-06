La parata comincerà alle ore 16 da Piazza della Repubblica e si concluderà all'Arco della Pace

Nella giornata di domani, sabato 29 giugno, si terrà la tradizionale parata del Milano Pride, a conclusione del fitto calendario di eventi che ha caratterizzato il mese del pride.

Il percorso della parata del Milano Pride

L’appuntamento è alle ore 15, in via Vittor Pisani, di fronte alla Stazione Centrale. Lì troveranno posto i classici carri delle associazioni e dei partiti che hanno aderito alla manifestazione.

Dopo un’ora, quindi alle ore 16, il corteo partirà da Piazza della Repubblica, proseguirà in via Liberazione, via Melchiorre Gioia, piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia. All’altezza dell’Arena, il corteo continuerà lungo viale Byron, via Melzi d’Eril, corso Sempione fino a concludere il suo percorso all’Arco della Pace.

Il concerto finale

Proprio all’Arco della Pace si terrà il concerto finale con tantissimi artisti famosi presenti. A intrattenere il pubblico troviamo infatti: Orietta Berti, La Cesira, Clara, Daniele Gattano, Michele Bravi, Gianmaria, Karma B, N.A.I.P., Debora Villa, Ditonellapiaga, Ricchi e Poveri, BigMama, Beatrice Quinta, Sethu, Gaia e Chadia. Il compito di concludere al meglio la serata spetta, infine, a Francesca Michielin.