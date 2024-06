Dopo tre ore di trattative, l'uomo è stato convinto a scendere ed è stato arrestato per evasione dai domiciliari

Un uomo evaso dai domiciliari è salito su una gru per protesta. Chiede di avere i permessi per potersi incontrare con la sua compagna.

La protesta sulla gru

L’uomo, di 54 anni, è evaso lunedì 24 giugno dai domiciliari ed è salito sulla gru nella mattina di oggi, mercoledì 26 giugno. La gru si trova in un cantiere presente nell’area dell’ospedale Policlinico di Milano.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti, i vigili del fuoco e la dottoressa Carmela D’Elia, magistrato di sorveglianza, con cui l’evaso voleva parlare per ottenere i permessi. Dopo una lunga trattativa, durata 3 ore, l’uomo viene convinto a scendere e calato giù dalla gru grazie a un’imbracatura. Una volta a terra è stato arrestato per evasione dai domiciliari.

I domiciliari

L’uomo era stato arrestato a febbraio per resistenza a incaricato di pubblico servizio. Appena scarcerato a gennaio, infatti, il 54enne aveva infatti preso a pugni un addetto della security Atm che lo aveva fermato per un controllo del biglietto all’uscita da una fermata della metropolitana. Per questa aggressione era finito ai domiciliari nella sua abitazione di Cologno Monzese.