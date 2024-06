L'urban climber aveva già scalato il Duomo, ieri l'arrampicata sullo stadio San Siro per il concerto di Sfera

Una nuova arrampicata per Dedelate, questo il nickname del diciassettenne, diventato famoso sul web, per aver raggiunto la Madonnina sul Duomo, nel mese di maggio. Il giovane, noto per alcune avventure contro la legge in chiave “climbing” ieri sera, al concerto di San Siro di Sfera Ebbasta, si è arrampicato imbucandosi all’evento, con tanto di video condiviso sui social.

L’arrampicata del minore a Milano

Il ragazzo, a seguito della sua bravata ha anche pubblicato una storia in cui ha scritto:

“Non posso crederci che sono scappato da 80 sbirri”.

Per lui sarebbe arrivata la denuncia che lo porterà a rispondere dei reati di invasione di edifici e danneggiamento.

Prima dell’arrampicata di ieri sera, e di quella al Duomo il mese scorso, se ne contano tante altre: il 17 marzo era salito al Castello Sforzesco, fino alla Torre del Filarete e, il mese precedente, aveva espugnato il Teatro Ariston durante il Festival.

Minore individuato dalle forze dell’ordine

Gli agenti del gruppo operativo anti contraffazione della polizia locale lo avevano identificato attraverso la tecnica del Social media mining, che serve ad analizzare i dati derivanti dai social.

Il ragazzo minorenne, che vive in provincia di Sondrio, conta attualmente 86mila followers sul suo profilo Instagram.